Almanacco 25 aprile, si celebra l’Anniversario della Liberazione d’Italia: ecco perché è festa

Perché in Italia è la Festa della Liberazione, santo del giorno, compleanni e anniversari del 25 aprile nell'almanacco di QdS.it.

Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano e mancano 250 giorni alla fine dell’anno: in Italia si celebra l’Anniversario della Liberazione d’Italia (anche nota come Festa della Liberazione).

Ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni e altre ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 25 aprile: la Festa della Liberazione

In Italia il 25 aprile è festa: si ricorda – nel 2023 – il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo (1945). Si celebra per commemorare la caduta definitiva del regime fascista in Italia grazie alla Resistenza dei partigiani e all’intervento degli alleati.

In particolare, il 25 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) – presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro Pertini e Leo Valiani – proclamò l’insurrezione generale in tutte le terre occupate dai nazifascisti emanando una serie di decreti: uno sull’assunzione del potere da parte del Comitato e uno sulla condanna a morte di tutti i gerarchi fascisti. Tradizionalmente, la festa è il 25 ma per liberare l’Italia intera furono necessari altri giorni (in particolare, la liberazione d’Italia fu completata l’1 maggio. Ogni anno in Italia la Festa della liberazione si festeggia con parate, riunioni antifasciste e – per chi vuol godersi un giorno di vacanza – scampagnate e gite.

La Festa della Liberazione non è l’unica ricorrenza celebrata il 25 aprile. Nello stesso giorno, infatti, si celebrano anche: l’ANZAC Day in Australia (in ricordo dei caduti australiani e neozelandesi nelle guerre); il ricordo dell’anniversario della Fondazione dell’Armata nazionale in Corea del Nord; la Festa della liberazione del Sinai in Egitto; la festa della bandiera nazionale sia di Fær Øer che dello Swaziland; in Germania ricorre la Festa degli Alberi e, infine, c’è una seconda Festa della Libertà in Portogallo. Infine, è la Giornata mondiale contro la malaria.

Il santo del giorno è San Marco evangelista.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 25 aprile, che festeggiano il proprio compleanno (e, per gli italiani, anche l’Anniversario della liberazione d’Italia). Tra loro: Clarissa Burt, attrice, ex modella e imprenditrice statunitense; Felipe Massa, pilota F1 brasiliano; Al Pacino, attore statunitense di origini siciliane; Dominique Strauss-Kahn, politico francese; Andrea Vianello, giornalista e conduttore TV italiano; Renée Zellweger, attrice statunitense.

Anniversari di nascita

Oliver Cromwell, politico e condottiero inglese;

Ella Fitzgerald, cantante statunitense;

Guglielmo Marconi, fisico italiano e premio Nobel.

Anniversari di morte

Leon Battista Alberti, architetto italiano;

Michele Alboreto, pilota F1 italiano;

Virginia Katherine McMath, meglio nota come Ginger Rogers, attrice e ballerina statunitense;

Emilio Salgari, scrittore italiano;

Torquato Tasso, poeta italiano.

Accadde oggi, 25 aprile

1267 – Consacrazione del Duomo di Monreale.

1507 – Per la prima volta il nome “America” appare in una carta geografica per indicare il nuovo continente.

1719 – Pubblicazione del romanzo “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe.

1792 – Nicolas Pelletier è la prima persona condannata a morte tramite la ghigliottina.

1859 – Il 25 aprile iniziano i lavori per la creazione del Canale di Suez.

1916 – Rivolta di Pasqua in Irlanda.

1926 – Incoronazione di Reza Khan Pahlavi come Scià d’Iran.

1945 – Anniversario della liberazione d’Italia. Il 25 aprile l’esercito nazifascista si arrende in Italia: per questo ogni anno si celebra la Festa della Liberazione.

1959 – Primo caso di AIDS.

1974 – Rivoluzione dei garofani in Portogallo e fine del regime dittatoriale di Marcelo Caetano.

1982 – Israele si ritira dal Sinai dopo gli Accordi di Camp David.

2015 – Terribile terremoto in Nepal, di magnitudo 7.8, causa oltre 8mila vittime.

Immagine di repertorio