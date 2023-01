Buon compleanno Pep Guardiola: l’almanacco di oggi, 18 gennaio

Ecco l'almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Il 18 gennaio è il 18º giorno del calendario gregoriano e mancano 347 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 17 gennaio

Il 18 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda Santa Margherita d’Ungheria, Figlia del re d’Ungheria Béla IV Margherita nacque nel 1242 in Dalmazia. A tre anni la piccola venne accompagnata al convento domenicano di Santa Caterina a Veszprém. A dodici anni si consacrò totalmente alla vita religiosa ascetica. Il padre, dimentico del voto, provò a darla in sposa al re Ottocaro di Boemia. Margherita rifiutò il matrimonio e anzi aumentò il suo sacrificio nell’ordine domenicano. Scelse come confessore il superiore provinciale e ne seguì fedelmente le direttive. Morì il 18 gennaio 1270 a soli ventotto anni e la sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi.

Il 18 gennaio e la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati personaggi famosi che celebrano il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: l’attore e regista Kevin Costner, l’attore inglese Cary Grant, l’allenatore Pep Guardiolam l’attore comico Oliver Hardy e l’attore italiano Enrico Lo Verso.

Accadde oggi, 18 gennaio

1486 – Il re Enrico VII d’Inghilterra sposa Elisabetta di York, figlia di Edoardo IV, unendo la Casa di Lancaster e la Casa di York.

1535 – Lima, in Perù, viene fondata da Francisco Pizarro

1778 – James Cook è il primo europeo a scoprire le Hawaii, cui dà il nome di “Isole Sandwich”

1871 – Francia – Proclamazione di Guglielmo I a imperatore tedesco nella Sala degli specchi di Versailles. Creazione dell’Impero tedesco (nome ufficiale: Deutsches Reich, ossia Reich tedesco)

1993 – Per la prima volta il Martin Luther King Day viene osservato ufficialmente in tutti e 50 gli Stati degli USA

