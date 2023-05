Buste paga, c’è l’aumento a luglio 2023: a chi spetta e cosa bisogna fare per averlo

Buone notizie per i lavoratori dipendenti, atteso un aumento delle buste paga per il mese di luglio 2023. Ecco cosa bisogna fare per ottenerlo.

Buone notizie per i lavoratori dipendenti. Per il mese di luglio 2023, infatti, è previsto un aumento nelle loro buste paga. La conferma arriva direttamente dall’INPS che ha provveduto a pubblicare un comunicato – il numero 1932 del 24 maggio 2023 – nel quale vengono indicate tutte le condizioni da rispettare affinché il lavoratore possa beneficiare dell’aumento atteso.

Il bonus nelle buste paga è stato sancito dall’articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 48/2023 denominato “decreto Lavoro”, il quale indica un esonero contributi aumentato di 4 punti percentuali che sarà valido dal mese di luglio 2022 fino al mese di dicembre 2023.

Buste paga luglio 2023, cosa fare per avere l’aumento

In parole povere, ci sarà una crescita degli importi previsti nelle buste paga del 4% rispetto allo stipendio che il lavoratore già percepisce. Ma cosa bisogna fare per ottenere l’aumento?

Dal lato del lavoratore, non sarà necessario presentare domande o fare richieste particolari. Ad occuparsi dell’aumento, infatti, sarà il datore di lavoro che provvederà ad accreditare la somma in più insieme allo stipendio.

Buste paga luglio 2023, come avverrà l’aumento

L’Istituto di previdenza indica che l’esonero contributivo avverrà:

nella misura di 6 punti percentuali , a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ importo mensile di 2.692 euro ;

, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ ; nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato 1932/2023 (clicca qui per leggerlo integralmente) che è stato pubblicato sul sito internet dell’INPS.

Buste paga luglio 2023, secondo bonus in pochi mesi

Quello previsto per il mese di luglio 2023 sarà il secondo aumento riservato ai lavoratori nel giro di pochi mesi. Già a ottobre 2022 i dipendenti avevano percepito un bonus una tantum dal valore valore di 200 euro, in aggiunta all’indennità di 150 euro che è stata erogata successivamente il mese successivo.

I beneficiari di quel bonus erano stati individuati dal decreto Aiuti bis. Anche in quel caso il bonus era stato accreditato automaticamente sul conto corrente del lavoratore dipendente.

Foto di repertorio