Butera, “Conosci te stesso” per coltivare la socialità giovanile

A Butera pubblicato l’avviso per il progetto promosso dall’associazione “Giovane futuro”, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 36 anni. L’obiettivo è quello di realizzare attività sociali, culturali e sportive

BUTERA – Il Comune di Butera ha pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione al progetto “Conosci te stesso”. Si tratta di un’iniziativa dell’associazione culturale “Giovane futuro” che si rivolge ai giovani tra i 14 e i 36 anni per coinvolgerli nello svolgimento di attività di gruppo che abbiano una valenza sociale.

A questo scopo, la Regione siciliana ha approvato a favore dell’associazione un finanziamento di 70.000 euro, prevedendo, in particolare, una prima tranche di 49.000 euro per l’anno corrente, ed una seconda pari a 21.000 euro per il 2025, così come stabilito dall’assessorato alla Famiglia della Regione.

Il progetto coinvolge diversi centri, si rivolge infatti ai giovani residenti tra Butera, Monreale, Bisacquino e Contessa Entellina perché comuni partner dell’iniziativa. In particolare, è stata avviata la selezione di 35 giovani tra quelli che presenteranno domanda dal territorio di Monreale, 25 da Bisaquino, 20 da Contessa Entellina, ulteriori 20 partecipanti dal Comune di Butera e 15 tra i membri delle diverse associazioni già in rete con “Giovane futuro”.

L’obiettivo di “Conosci te stesso” è quello di coinvolgere i partecipanti in attività di interesse sociale, culturale e sportivo con il proposito di rendere i ragazzi più consapevoli delle proprie inclinazioni ed interessi, per poter così avviarli in modo più maturo e responsabile verso la creazione, o verso il cambiamento, del proprio futuro, non solo a livello professionale ma anche personale.

Come partecipare al progetto Conosci te stesso

Per partecipare è necessario presentare apposita richiesta, compilando il relativo modulo, indicando la propria età e allegando il documento di riconoscimento. La documentazione completa deve essere così inviata, tramite l’indirizzo mail ass.giovanefuturo@gmail.com. Tutte le domande pervenute saranno inserite in un apposito elenco che verrà costantemente aggiornato in base alle nuove richieste. Nell’ipotesi in cui le domande ricevute siano superiori ai posti previsti e alle attività che ogni Comune intende svolgere, si dovrà procedere ad una forma di selezione tramite colloquio conoscitivo.

La durata delle attività progettuali è di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività stesse. L’Associazione dovrà comunicare alla Regione l’inizio effettivo delle attività previste dal progetto entro 60 giorni dall’avvio e decadrà dal finanziamento qualora, invece, dovesse perdere i requisiti richiesti dalla legge per contrattare con la Pa, nonché in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni richieste.

Da dove nasce il progetto Conosci te stesso

L’idea alla base del progetto “Conosci te stesso” nasce dalle difficoltà riscontrate, soprattutto dai giovanissimi, durante la pandemia da Covid-19 e protratte anche nel post-covid. Tendenza alla scarsa socialità, quando non alienazione vera e propria, poco interesse alle dinamiche di aggregazione, hanno portato l’associazione a voler superare queste inclinazioni, per creare, al contrario, delle occasioni di condivisione, tramite lo svolgimento di attività di gruppo.

Con queste iniziative si intende, quindi, perseguire un duplice obiettivo: restituire ai giovani la voglia di stare insieme, e allo stesso tempo svolgere attività utili non solo verso se stessi ma nei confronti di tutta la comunità; con un quid pluris: aiutare i partecipanti, tramite le iniziative alle quali prenderanno parte, a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e interessi, orientandoli così, insomma, a “conoscere sè stessi”.