Slitta la caccia in Sicilia, il Tar accoglie il ricorso degli ambientalisti: la nuova data

Viene posticipato l'inizio della caccia in Sicilia, parziale accoglimento del ricorso delle associazioni da parte del Tar.

Slitta l’inizio della caccia in Sicilia. La III sezione del TAR di Palermo ha sospeso la stagione venatoria fino al prossimo 1° ottobre, accogliendo il parte il ricorso presentato da LAC, WWF,LIPU, LNDC, ENPA e Legambiente Sicilia,

Caccia in Sicilia, bocciato calendario della Regione

Sono state bocciate, in questo modo, le disposizioni del calendario venatorio regionale, riducendo così i periodi di caccia per molte specie.

In Sicilia l’apertura generale della stagione venatoria era in programma il 17 settembre, così come previsto dal decreto assessoriale, ma slitterà come detto all’1 ottobre, mentre rimane l’eccezione per il Colombaccio.

Caccia in Sicilia, le associazioni: “Ricorso fondato”

In una nota diffusa dalle associazioni, tra cui il WWF, “il ricorso appare prima facie fondato con riferimento alla previsione dell’apertura generale della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati dall’I.S.P.R.A.“, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L’istituto aveva rilasciato un parere negativo su molte disposizioni del calendario venatorio che estendono illegittimamente i periodi di caccia per alcune specie – stanziali e migratorie – che invece necessitano di maggiore tutela.