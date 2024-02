Tragedia sulla spiaggia dell’Arco del Baglio, trovato cadavere di un anziano: si indaga a Carini

A notare il corpo dell'83enne sarebbe stato un passante. Nessuna pista esclusa.

Nuova tragedia a Carini, in provincia di Palermo, dove il cadavere di un uomo di 83 anni è stato trovato sulla spiaggia dell’Arco del Baglio.

A notare il corpo senza vita dell’anziano, la cui identità al momento non è stata resa nota, sarebbe stato un passante.

Cadavere in spiaggia a Carini, si indaga

Sono ancora poche le informazioni relative al caso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un passante – nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio – avrebbe notato il corpo senza vita dell’83enne nella spiaggetta dell’Arco del Baglio e avrebbe avvertito i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile locale, anche la guardia costiera e gli operatori del 118. Per l’anziano, trasportato dalle correnti in quel punto, non c’è stato nulla da fare.

Cadavere a Carini, le cause del decesso

Non è chiara la causa del decesso e nessuna pista è esclusa: in base alle prime ipotesi, l’83enne potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava vicino al mare o aver tentato – riuscendoci, purtroppo – a compiere il gesto estremo. Sono in corso le dovute indagini.

Il caso di Monte Pellegrino

Solo pochi giorni fa era stato scoperto un altro cadavere a Palermo, per l’esattezza nella zona di Monte Pellegrino. La vittima è una donna, trovata senza vita in un dirupo. Anche in questo caso, gli inquirenti hanno avviato le indagini di rito senza escludere alcuna pista.

Una terza tragedia nel weekend

Shock, lo scorso 10 febbraio, anche in provincia di Siracusa. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco all’interno delle Latomie dei Cappuccini a Siracusa, una delle più antiche cave di calcare siciliane. Pare che la vittima si fosse allontanata da una struttura che lo ospitava pochi giorni prima: anche la trasmissione “Chi l’ha visto” aveva lanciato un appello per ritrovarlo.

