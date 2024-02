Siracusa, trovato cadavere nelle Latomie dei Cappuccini

Rinvenuto dai Vigili del fuoco un cadavere all'interno delle Latomie dei Cappuccini a Siracusa. In corso gli accertamenti dei carabinieri per l'identificazione.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all’interno delle Latomie dei Cappuccini a Siracusa, una delle più antiche cave di calcare siciliane utilizzata dopo la spedizione di Sicilia (413 a. C.) come prigione per gli ateniesi. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando tutti gli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo.

L’identità dell’uomo deceduto

Dovrebbe trattarsi dell’uomo che lo scorso 30 gennaio si era allontanato dalla struttura che lo ospitava a Siracusa senza farvi più ritorno. A riportarlo la redazione di “Chi l’ha visto” che ne aveva lanciato un appello nel corso della scorsa puntata.