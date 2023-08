Cadavere in stato di decomposizione in mezzo alla vegetazione, shock a Siracusa

"Giallo" a Cassibile: scattano le indagini dei carabinieri sulla tragedia.

Tragedia in contrada Cugno di Mola a Cassibile, frazione a sud di Siracusa, dove nelle scorse ore è stato trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

Non si conosce ancora l’identità della vittima, anche se pare si tratti di una persona straniera.

Cadavere a Cassibile, scattano le indagini

Rimane ancora da chiarire la dinamica del decesso. Secondo una prima ricostruzione, riportata da BlogSicilia, la vittima sarebbe morta negli scorsi giorni. Almeno così si direbbe dalle condizioni del cadavere, trovato in avanzato stato di decomposizione in contrada Cugno di Mola.

Pare che il corpo si trovasse in una zona con vegetazione fitta: per questo, per recuperarlo, sarebbe stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino.

Disposta l’autopsia

Pare che sul cadavere trovato a Cassibile non siano presenti lesioni procurate da arma da taglio o da fuoco. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per far luce sul giallo e disposto l’autopsia sul corpo. Per identificare la vittima, potrebbe essere necessario ricorrere alle prove del Dna.

Immagine di repertorio