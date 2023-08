Shock nelle acque di contrada Ginestra, trovato cadavere in mare

Tragedia nel Palermitano: si pensa a un decesso per cause naturali.

Shock in contrada Ginestra, tra Trabia e Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove nelle scorse ore è stato recuperato il cadavere di un uomo in mare.

Non si conoscono al momento le generalità della vittima. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 24 agosto.

Trovato cadavere in mare, tragedia in contrada Ginestra

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, alcuni passanti avrebbero notato un corpo galleggiare in acqua e avrebbero contattato il 112 per soccorrerlo. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 con un’ambulanza , che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato.

Presenti anche carabinieri, Guardia Costiera e medico legale per i rilievi e le indagini di rito. Pare che l’uomo sia deceduto per cause naturali (probabilmente un malore) e che sul corpo non vi fossero segni di violenza.

Tragedia a Termini Imerese

La comunità di Termini Imerese (PA) è sotto shock anche per un’altra tragedia registratasi nelle scorse ore: una 46enne, infatti, è stata trovata senza vita in casa dal fratello. Anche in questo caso si pensa che si tratti di un decesso per cause naturali, probabilmente un malore fulminante che non avrebbe lasciato scampo alla donna.

Immagine di repertorio