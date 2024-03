Shock in strada a Pachino, trovato il cadavere di un uomo: sospetto malore

La vittima è un 47enne: carabinieri sul posto per chiarire la dinamica della terribile vicenda.

Tragedia in via Giacomo Leopardi a Pachino, in provincia di Siracusa, dove è stato trovato il cadavere di un uomo: si pensa che possa aver avuto un malore fatale.

La vittima è un uomo di 47 anni. Le generalità, al momento, non sono note.

Pachino, il malore e il ritrovamento del cadavere

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i passanti avrebbero notato il corpo senza vita del 47enne in via Giacomo Leopardi. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Pachino e del Nucleo Radiomobile di Noto per le indagini di rito.

La prima ipotesi è che a porre fine alla vita del 47enne sia stato un malore improvviso. Le circostanze, infatti, sembrano escludere – anche se i dovuti accertamenti sono in corso – omicidio e suicidio come possibili cause della morte.

Altre tre tragedie negli ultimi giorni

Proprio a Siracusa un malore avrebbe stroncato un altro 47enne mentre si trovava alla guida della propria auto in contrada Lanagelli a Siracusa. Stessa tragedia a un solo giorno di distanza.

Nel fine settimana appena trascorso, altre due tragedie simili hanno colpito la comunità siciliana. Le vittime sono una donna, colpita da malore in via Santa Cecilia a Messina, e un uomo di Ficarazzi (PA), trovato senza vita in casa e presumibilmente colpito da un malessere fatale. Per entrambi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

