Dramma a Messina, donna muore in strada per un malore

Inutile l'intervento di alcune ambulanze e delle forze dell'ordine

Dramma a Messina poco dopo le 12 in via Santa Cecilia dove una donna è morta per strada per un malore improvviso mentre stava per salire in auto. Improvvisamente ha iniziato a perdere tanto sangue e si sarebbe accasciata a terra (probabilmente in preda ad una emorragia fulminea).

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze e le forze dell’ordine ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia locale sta regolando il traffico in zona che inevitabilmente sta avendo grossi rallentamenti.

