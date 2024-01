Gli cade addosso cabina ascensore durante riparazione: operaio rischia grosso a Palermo

I tecnici dell'Asp al lavoro per verificare rispetto norme di sicurezza

Stava lavorando alla riparazione di un ascensore quando ad un tratto gli casca addosso la cabina. Grande spavento per un operaio in attività presso un edificio di via Filippo Corazza a Palermo. L’uomo, al momento dell’incidente che avrebbe potuto costargli caro, si trovava nel pozzetto del montacarichi. Da stabilire le cause che hanno determinato il cedimento della cabina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Indagini da parte dell’Asp

Avvisati, i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno immediatamente soccorso l’operaio, in seguito affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico. Sono intervenuti i tecnici dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza dell’azienda di manutenzione.