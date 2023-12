VIDEO | Incendio in un vano ascensore a Palermo, evacuato palazzo e soccorsi i residenti

I fumi sprigionati dal rogo si sono propagati per tutta l'altezza dell'edificio. Per fortuna non ci sono persone coinvolte

Vigili del fuoco in azione per domare un incendio divampato in un vano ascensore di un palazzo di sette piani in via Marcellini, a Palermo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e per mettere in salvo i residenti. I fumi si sono propagati per tutta l’altezza dell’edificio. Per fortuna non ci sono persone coinvolte.