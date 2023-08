Calascibetta, ripulita dai rifiuti la SS290: l’appello del sindaco

Attenzione per l’ambiente a Calascibetta. La SS290 è stata ripulita dai rifiuti dagli operatori comunali. La notizia diffusa dal sindaco.

Attenzione per l’ambiente a Calascibetta. La SS290 è stata ripulita dai rifiuti dagli operatori comunali e il sindaco, Piero Capizzi, tramite la propria pagina social ha voluto richiamare tutti al rispetto delle regole e a perseguire un comportamento consono, evitando di lasciare rifiuti in strada.

Il post del primo cittadino

“Confidando sempre nel buon senso civico di tutti i nostri concittadini e non, sarebbe opportuno evitare di gettare rifiuti dai finestrini delle auto per mantenere il più possibile pulite e decorose entrambe le carreggiate di tutta la SS290, biglietto da visita per l’ingresso nel nostro paese – scrive Capizzi -. A tal proposito, cogliamo l’occasione per anticipare ai nostri cittadini che nei prossimi giorni si svolgeranno opere di ripristino del manto stradale proprio di questa strada.

Infine i ringraziamenti sono doverosi. Grazie all’ufficio tecnico comunale ed ai responsabili Dario Cimino e Leonardo Croce e a tutti gli operatori intervenuti affinché tutto ciò fosse realizzato.

Grazie al Comando Polizia Municipale ed agli agenti Achille Lo Cascio e Giovanni Gulina per il supporto in termini di viabilità e sicurezza”.