Calascibetta, il Teatro elemento di connessione con il territorio

Domani l’appuntamento inaugurale con la rassegna Sulla Vetta, organizzata da Rete Latitudini con il contributo di Comune di Calascibetta, Regione Siciliana e associazione Contoli-Di Dio

CALASCIBETTA (EN) – Da gennaio a maggio nel Teatro comunale Contoli Di Dio saranno otto gli eventi del cartellone Sulla Vetta organizzato da Rete Latitudini, con il contributo del Comune e dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione e la collaborazione dell’associazione teatrale Contoli-Di Dio.

A inaugurare il cartellone, al quinto anno di attività, “Era ottobre” (produzione Statale 114) di Tino Caspanello in programma domani alle 20,15. Il secondo appuntamento della stagione è fissato per martedì 27 febbraio con “La Locandiera-Esprit De Pomme De Terre” (produzione Compagnia dell’Arpa in collaborazione con Compagnia Décalé) di Andrea Saitta.

Giovedì 28 marzo andrà in scena “Otello&Desdemona o del Femminicidio” (produzione OffineTeatrali quintArmata-Casa Teatro) tratto da William Shakespeare. Un adattamento di Santi Cicardo, che sarà in scena con Enrica Volponi Spena. Giovedì 11 aprile sarà “Vello è possibile” (Produzione Babel), di e con Sofia Muscato e la regia di Chiara Muscato a chiudere la serie dei quattro spettacoli in abbonamento di “Sulla Vetta”.

Sono previsti anche due eventi speciali fuori abbonamento: mercoledì 20 marzo è in programma lo spettacolo “Sopra un palazzo” (produzione Agricantus Società cooperativa culturale sociale) di Sergio Vespertino con le musiche dal vivo di Pierpaolo Petta. Giovedì 23 maggio andrà in scena un nuovo spettacolo della compagnia locale Contoli-Di Dio.

Novità di quest’anno è la sezione dedicata al teatro per famiglie, con due spettacoli pomeridiani domenicali alle 17: il 4 febbraio è in programma “La cicala e la formica” (produzione Nave Argo), testo e regia Iridiana Petrone, con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato; il 10 marzo sarà la volta de “Il sarto furbacchione” (produzione Compagnia San Lorenzo), per la regia di Michelangelo Maria Zanghi.

“Uno dei Borghi più belli d’Italia – ha detto Gigi Spedale, presidente di Latitudini – da ben cinque anni ospita e condivide con entusiasmo e grande partecipazione la nostra attività di diffusione capillare del Teatro contemporaneo nei piccoli centri siciliani. La sintonia con la Compagnia Contoli Di Dio e il sostegno del Pubblico e dell’Amministrazione ci emoziona e ci incoraggia a proseguire il nostro lavoro, in Rete anche con altri importanti centri dell’ennese”

L’assessore alla Cultura del Comune di Calascibetta, Maria Rita Speciale, ha aggiunto: “Vola sempre più in alto la città di Calascibetta che da qualche anno è ‘Sulla vetta’ e noi non possiamo che raccogliere con orgoglio i risultati raggiunti dalle precedenti stagioni e l’attenzione che viene riservata al nostro teatro ‘ad alta quota’”.

“Una stagione – ha concluso – quella del 2024 che si ripropone all’esigente ed attento pubblico del Contoli-Di Dio in una veste nuova, ma comunque tesa a rafforzare quel legame indelebile con la nostra storia, vivere la cultura come valore del territorio, a partire dalla consapevolezza che la libertà di espressione è il cuore pulsante di un sistema culturale ed una città è più viva quanto più affollati e frequentati sono i suoi spazi culturali”.