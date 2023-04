Calcio, è il giorno dell’Akragas: giganti promossi in serie D

Per i biancoazzurri agrigentini il ritorno nella quarta serie dopo otto anni di assenza. Piange l'Enna, degna avversaria fino alla fine.

L’Akragas, per la gioia dei suoi tifosi, conquista, superando al fotofinish l’Enna, l’ambito traguardo della promozione in D. Festa grande, dunque, all‘Esseneto, gremito e colorato di biancoazzurro in ogni ordine di posto: la missione di battere i palermitani del Resuttana San Lorenzo è stata centrata e così, il Gigante, ritornerà a calcare i campi della ex C2 da dove manca da ben otto anni. Ormai la certezza è matematica, per la disperazione dell’altra siciliana, l’Enna, brava a battersi fino alla fine, come dimostra la vittoria, seppure inutile sul Pro Favara per 3-0 (Akragas 72 punti Enna 69)

La gioia del presidente Rosato

Le parole del presidente Giancarlo Rosato: “Missione compiuta. Abbiamo fatto una promessa alla città e l’abbiamo mantenuta. Oggi l’Akragas è un punto di riferimento per il calcio agrigentino”.

Gli uomini di Terranova vincono così il girone A di Eccellenza all’ultima giornata, grazie alle reti di Barrera – che trova un destro potente con cui battere Compagno (complice una deviazione) e di Garufo su rigore.

Momento d’oro per Agrigento

Oggi è un’altra giornata di festa, gioia e soddisfazione per la nostra Agrigento. Dopo la proclamazione di Capitale Italiana della Cultura 2025 non si arresta il trend positivo per la nostra città.

La promozione dell’Akragas in serie D è un altro importantissimo successo ed un tassello che giova alla crescita e allo sviluppo dell’intera comunità. Lo Stadio Esseneto gremito di tifosi, che ringraziamo per il supporto e la massiccia presenza, è una gioia per i nostri cuori biancazzurri.”

Riportare l’Akragas ai vecchi fasti

“Ringraziamo la società e tutti coloro che hanno fattivamente permesso questo successo. Adesso bisogna guardare avanti e puntare immediatamente gli occhi al prossimo campionato per riportare l’Akragas nelle categorie che merita. Per questo vogliamo manifestare la nostra gratitudine e soddisfazione per il risultato ottenuto oggi e ci mettiamo a fianco della società per portare avanti l’importante progetto di sviluppo per lo sport e per il calcio agrigentino, dalla collaborazione per l’Intercettazione di importanti sponsor al reperimento di fondi pubblici per l’ammodernamento dello stadio. Evviva Agrigento e sempre forza Akragas!” Cosi in una nota il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore allo sport Costantino Ciulla a margine della partita.