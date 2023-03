Calcio, cambia il format della Supercoppa italiana: nasce la final-four

Il trofeo si trasforma: a giocarsi la coppa saranno dalla prossima edizione ben 4 club

Novità per la Supercoppa Italiana.

La prossima edizione del trofeo, vale a dire quella in programma nella stagione 2023-2024, si giocherà con la formula della Final-Four, come già ad esempio avviene in Spagna.

Ecco chi parteciperà alla nuova Supercoppa

A deciderlo è stata la Lega di Serie A nella giornata odierna: ad accedervi sarà ovviamente la squadra vincitrice dello scudetto, la seconda classificata in campionato, la vincitrice della Coppa Italia e l’altra finalista. In caso di eventuale sovrapposizione, si andrà evidentemente a scalare secondo la graduatoria della classifica di Serie A.

Il torneo per i prossimi 4 anni si disputerà in Arabia Saudita

La Lega ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita della durata di sei anni: in questo lasso temporale almeno 4 edizioni dovranno essere giocate in Arabia (di sicuro nel 2024, poi nel 2025, 2028 e 2029. Da decidere la sede per il 2026 e il 2027). Con la formula a quattro – che non è definitiva, dovrà essere valutato l’impatto sui calendari già affollati – la Lega di A incasserà ben 23 milioni di euro a stagione. Se invece si dovesse tornare alla finale a due (partita secca) l’introito si ridurrebbe a 12 milioni di euro.