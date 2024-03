Il Catania tra il sogno Coppa ed il rischio play-out: cosa dice il regolamento

Obiettivo play-off, ma rischio play-out: i rossazzurri attraversano una situazione molto difficile a livello di classifica. Tutto quello che c'è da sapere

Virtualmente qualificato per i play-off, ma con il rischio play-out dietro l’angolo. La stagione del Catania è un paradosso nel paradosso. I rossazzurri, al quindicesimo posto in classifica, in campionato hanno l’obiettivo di guadagnare quei punti necessari ad ottenere la salvezza senza passare dai pericolosi play-out, e nel frattempo si preparano a disputare la finale di andata della Coppa Italia Serie C, tramite cui otterrebbero il diritto di partecipazione ai play-off. Una vera e propria matassa, anche regolamentare se si consultano le norme che regolano il campionato di Serie C.

Play-out, cosa dice il regolamento

Se l’ultima classificata retrocede direttamente in Serie D, sono i play-out a determinare le altre due squadre condannate alla retrocessione. I play-out, che si articolano in gare di andata e ritorno, sono due: a scontrarsi sono da una parte la sedicesima classificata e la diciannovesima, e dall’altra la diciassettesima e la diciottesima. Esiste però una precisa condizione che registrerebbe la mancata disputa dei play-out e cioè se, tra le due squadre designate, intercorresse una distanza in classifica di almeno 9 punti. Per spostarci in un ambito più pratico, considerando l’attuale graduatoria del Girone C, al momento il play-out tra Turris (16^ a 32 punti) e Monterosi (19^ a 24 punti) si disputerebbe poiché tra le due compagini c’è una distanza di 8 punti (ne occorrerebbero almeno 9 per la mancata disputa). Analogo il discorso riguardante il Monopoli (17^ con 29 punti) e la Virtus Francavilla (18^ con 27 punti), le quali, distanziate di appena 2 punti, sarebbero costrette a disputare il play-out.

Il Catania ed i play-off

Il Catania, accedendo alla finale della Coppa Italia Serie C, si è virtualmente garantito il diritto di partecipare ai play-off partendo dal Primo Turno della Fase Nazionale (banalmente, gli ottavi di finale). In altri casi, sarebbe stato indispensabile vincere la finale per garantirsi quel diritto; tenuto conto però che l’altra finalista, il Padova, è seconda in classifica con 65 punti, a +15 sulle quarte Atalanta U23 e Triestina, i rossazzurri hanno già in tasca questo diritto. Il regolamento, però, è molto chiaro: nel caso in cui la squadra che si è guadagnata questo diritto attraverso la Coppa “si sia classificata in posizione che comporti l’accesso ai Play-Out”, tale diritto svanisce: se il Catania fa i play-out, dunque, niente play-off.

La situazione in classifica

Il Catania conserva al momento un vantaggio di 4 punti sulla Turris sedicesima e, in ottica di eventuali play-out, di 14 punti sul Monterosi diciannovesimo. Il Monopoli diciassettesimo, invece, dista 7 punti. Dopo la gara di venerdì contro l’Audace Cerignola, martedì i rossazzurri saranno di scena allo stadio Euganeo di Padova per la finale di andata di Coppa e domenica ospiti proprio sul campo della Turris: queste tre sfide diranno tanto sulle prospettive stagionali del Catania, sospese tra sogno play-off e incubo play-out.