Catania – Rimini: le immagini della festa rossazzurra

Grazie ai gol di Cicerelli e Castellini, il Catania ha battuto 2-0 il Rimini, registrando una vittoria clamorosa.

Il Catania si è qualificato per la finale di Coppa Italia di Serie C, eliminando il Rimini con una vittoria emozionante davanti a 20.000 tifosi entusiasti nello stadio Massimino.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I gol di Cicerelli e Castellini sono stati determinanti per la vittoria.

Catania – Rimini: possibilità di riscatto

La finale contro il Padova si giocherà il 19 marzo e il 2 aprile. Questa opportunità non solo porta prestigio al Catania, ma potrebbe anche garantire l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, offrendo una possibilità di riscatto per una stagione altalenante. Cristiano Lucarelli, l’allenatore del Catania, potrebbe guidare la squadra verso un traguardo storico, anche in caso di sconfitta in finale, grazie al possibile accesso garantito ai playoff nazionali attraverso la Coppa Italia di Serie C.

Fonte foto: Davide Anastasi