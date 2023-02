Un Palermo che fa felice il Catania: l’ascesa di Marco, centrocampista goleador

Entra nel secondo tempo delle partite e cambia il ritmo del centrocampo, cui dona corsa, inserimenti, qualità e…gol

Entrare a gara in corso e spaccare la partita. È questo il leitmotiv della stagione di Marco Palermo, centrocampista del Catania che si sta rivelando sempre più prezioso nello scacchiere tattico di mister Ferraro. Il copione, ideato dall’allenatore campano ed interpretato dalla mezzala etnea, è sostanzialmente sempre lo stesso: Palermo entra nel secondo tempo delle partite e cambia il ritmo del centrocampo, cui dona corsa, inserimenti, qualità e…gol.

Marco Palermo, centrocampista goleador

Palermo è già a quota sei reti all’interno di una stagione che, come ammette lui stesso, è la migliore della sua carriera. Il centrocampista catanese, infatti, non aveva mai segnato così tanto: il massimo, lo aveva toccato a Siracusa, stagione 2015/16 (due reti). I gol di Palermo poi sono spesso decisivi: oltre alla doppietta che ha condannato il Paternò, la sua rete a Lamezia valse un punto in una cruciale sfida di campionato, così come importante fu il colpo di testa contro il Trapani che avviò la rimonta rossazzurra. Palermo è in questo momento, insieme alla Zanzara De Luca, il vice-capocannoniere della squadra: un solo gol lo separa infatti da Jefferson, che guida la classifica dei bomber rossazzurri. Un dato davvero difficile da pronosticare alla vigilia del campionato.

Il dodicesimo titolare

Il cognome non inganni, Palermo è un catanese doc. E anche per questo indossare la maglia rossazzurra, specie dopo tanto girovagare tra Serie D e Serie C, acquisisce un valore doppio. Siracusa, Lentini, Crema e Latina le tappe della sua carriera, iniziata giovanissimo tra le fila del San Pio X. Una lunga corsa che lo ha portato, grazie al ds Laneri (già avuto a Siracusa), a coronare il sogno di giocare con la squadra della sua città a ventisette anni. Nonostante sia partito da titolare solo in 6 delle 21 partite giocate, sarebbe improprio oltre che ingeneroso considerare Palermo un’alternativa: più adeguato definire il numero 23 rossazzurro il dodicesimo titolare della squadra.

Chissà se quel 10 novembre 2019 quando, al Massimino con la maglia della Sicula Leonzio, segnava proprio al suo Catania, Marco Palermo sperava e sognava già di esultare in quello stadio, sì, ma con i colori rossazzurri. Nel Catania corre verso la promozione, è proprio lui l’uomo in più.

Simone Vicino