Serie A, Napoli-Salernitana, il match minuto per minuto, risultato in diretta

Olivera illude gli azzurri al 62', una magia dell'attaccante senegalese all'84' gela il Maradona.

Il clamoroso pareggio della Salernitana al Maradona guasta la giornata dei partenopei che rimandano di alcuni giorni la conquista dello Scudetto.

Festa scudetto rimandata

l Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Salernitana, non approfitta del regalo dell’Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e compagni mettono alle corde gli avversari sin dai primi minuti e trovano il vantaggio con un colpo di testa di Olivera al 62′. Gli amaranto, però, non vogliono fare la classifica vittima sacrificale e Dia con uno splendido tiro a giro all’84’ pareggia e gela il Maradona.

IL TABELLINO

NAPOLI-SALERNITANA 1-1

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (38′ st Juan Jesus), Anguissa (45′ st Ndombele), Lobotka (44′ st Simeone), Zielinski (15′ st Raspadori); Lozano (15′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin. All.: Spalletti

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc (41′ st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (23′ st Sambia), Vilhena (23′ st Piatek), Coulibaly, Bradaric (23′ st Bohinen); Kastanos, Candreva (1′ st Botheim); Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Ekong, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli. All.: Paulo Sousa