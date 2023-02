Calcio, nuovi problemi per Antonio Conte: resterà a riposo in Italia

L'allenatore del Tottenham Antonio Conte dovrà osservare un nuovo periodo di riposo in Italia dopo l'intervento alla cistifellea

Antonio Conte ha ancora bisogno di qualche giorno di riposo dopo l’intervento di asportazione della cistifellea.

Il Tottenham, club guidato dal tecnico salentino, ha infatti comunicato il nuovo stop dell’allenatore ex Juventus, rientrato in panchina lo scorso 11 febbraio in occasione della gara di Premier League contro il Leicester e martedì sera a “San Siro” in Champions nel match con il Milan.

Conte resterà un po’ di tempo in Italia per riprendersi: la prima squadra degli “Spurs”, invece, è stata temporaneamente affidata al vice Christian Stellini.

Il comunicato del Tottenham: “Conte deve stare a riposo”

“Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri – si legge nella nota del club inglese – Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. La squadra sarà affidata a Cristian Stellini“.