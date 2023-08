Catania, parte la settimana del debutto ma si continua a lavorare sul mercato: le ultime

Venerdì Catania e Crotone apriranno la nuova stagione di Serie C: i rossazzurri si preparano. Aspettando novità dal mercato

Meno cinque e poi sarà finalmente campo. Si avvicina il debutto in campionato del Catania, che venerdì sera nel rinnovato stadio “Angelo Massimino” (fischio d’inizio alle ore 19.45) sfiderà il Crotone: rossazzurri e rossoblù apriranno la nuova stagione di Serie C. Mister Tabbiani attende la gara che segnerà il suo debutto sulla panchina degli etnei, per i tifosi l’attesa è palpabile. Venerdì, peraltro, sarà anche il giorno in cui si chiuderà il calciomercato.

Mercato, ci sarà il colpo a centrocampo?

Con cinque centrocampisti in organico (più Alessandro Quaini, che però agirà da difensore centrale) sembra evidente la necessità, per la squadra rossazzurra, di inserire un altro elemento in quella zona di campo. Sfumato Giuseppe Mastinu, che ha preferito il ritorno in Sardegna (Torres) alle lusinghe di Catania e Ternana, il ds Antonello Laneri sonda il mercato alla ricerca di una pedina da consegnare a Tabbiani. Per completare l’organico servirebbe anche un’alternativa a Francesco Rapisarda sull’out di destra, ma la volontà potrebbe anche essere quella di mantenere in organico Michele Somma e dirottare, in caso servisse, Alessio Castellini in fascia. Andrà via Giuseppe Giovinco, mentre la Zanzara De Luca ha possibilità di permanenza ma dipenderà da eventuali arrivi. La lista si chiude a ventiquattro elementi.

Venerdì battesimo del fuoco

Si sa poco di questo Catania che, in questa fase iniziale della stagione, si è mostrato soltanto in quattro test, tutti contro formazioni dilettantistiche: Misterbianco (vittoria 7-0), Calatabiano (successo per 9-1), Paternò (pari 0-0) e Ragusa (sconfitta 4-1). Poche amichevoli (o allenamenti congiunti come definiti ufficialmente) e non particolarmente probanti per una squadra che, composta di quattordici nuovi elementi e con un nuovo tecnico, avrà bisogno di amalgamarsi al meglio prima di poter esprimere il proprio potenziale. Disputare più amichevoli, e di livello superiore, avrebbe probabilmente aiutato, ma non c’è tempo per ragionarci: la prima incombe. E sarà una prima di fuoco contro un avversario che, nonostante qualche pezzo perso in estate (come Chiricò), nella passata stagione è arrivato dietro solo al Catanzaro. Servirà un Catania subito sul pezzo e in palla. Con una granitica certezza: un Massimino caldissimo e pronto a spingere gli etnei.