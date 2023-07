Serie C, Catania scatenato sul mercato: Kanoute prossimo colpo degli etnei?

Mamadou Kanoute sotto osservazione del Ds Laneri, sarà lui il prossimo innesto del Catania per rafforzare l'attacco?

Sono ore caldissime in casa Catania, non tanto dal punto di vista climatico quanto, soprattutto, riguardo al calciomercato. Dopo conferme e ritorni dei protagonisti della passata stagione, l’approdo in rossazzurro del “pezzo da 90” Chiricò e in attesa delle prossime imminenti ufficialità (attese a breve quelle dei centrocampisti Rocca e Ladinetti, da ieri già in città) emerge un altro nome che arricchirebbe notevolmente lo spessore del sodalizio etneo.

Secondo quanto raccolto dal Quotidiano di Sicilia, infatti, il prossimo nome cerchiato in rosso sull’agenda del Ds Laneri è quello di Mamadou Kanoute, duttile attaccante senegalese classe ’93 attualmente in forza all’Avellino.

L’esperienza dell’attaccante in Serie C

Il giocatore vanta un’esperienza importante in Serie C, dove ha collezionato oltre 250 presenze, ed in particolare nel girone meridionale dove ha vestito – oltre a quella degli irpini – le maglie di Benevento, Ischia, Catanzaro e Palermo.

Nel corso dell’ultima stagione, probabilmente complice anche l’annata “maledetta” della sua squadra non ha brillato particolarmente ed è stato protagonista di prestazioni altalenanti, ma ha comunque mostrato sprazzi del suo talento. È indubbio, comunque, che sia alla ricerca di un pronto riscatto e Catania potrebbe costituire la soluzione perfetta.

Da “carnefice” ad alleato?

Facendo un po’ di amarcord si può scovare un legame con i rossazzurri dal momento che tra le fila del Palermo, nella stagione 2020/21, fu protagonista, mettendo a segno la rete del momentaneo 1-0, nel derby passato alla storia perché la compagine del rosanero – messa in ginocchio dai contagi covid e infortuni – riuscì a portare in panchina solo il secondo portiere.

Inoltre non fu quella l’unica occasione dove il senegalese “fece male” al Catania, colpito anche quando giocava con Ischia e Catanzaro. Che sia giunto il momento di trasformarsi da “carnefice” ad alleato?

Kanoute, corsa e tecnica per Tabbiani

I numeri del giocatore senegalese sono importanti per la categoria, sia in termini di goal messi a referto che di assist forniti ai compagni. Ma ancor più significative sono le sue caratteristiche tecniche, che andrebbero a nozze con il gioco del neo tecnico rossazzurro Tabbiani.

Corsa, capacità di dribbling e tecnica individuale costituiscono l’ossatura del classe ’93, che sarebbe dunque una pedina di assoluto livello per un Catania votato al gioco offensivo. Il ruolo naturale è quello di ala destra, ma ha giocato spesso e con profitto anche a sinistra ed è in grado anche di ricoprire il ruolo di seconda punta. Dalla sua anche una costituzione fisica importante che, senza pregiudicarne l’agilità, gli permette di distinguersi anche in quelle gare e in quei contesti, propri della Serie C, dove tecnica e tattica lasciano spazio all’agonismo.

La situazione contrattuale con l’Avellino

Inoltre il suo approdo rafforzerebbe ulteriormente il pacchetto degli esterni d’attacco rossazzurri, che comprende già profili come quelli di Chiricò e Chiarella. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa e per portarlo ai pedi dell’Etna. Kanoute è attualmente legato all’Avellino da un contratto in scadenza a giugno 2024, ma da più parti giunge conferma che la volontà di società e calciatore sarebbe quella di dividere le proprie strade.

Insomma, l’attaccante senegalese è sul mercato e la piazza catanese potrebbe essere in cima alla lista delle destinazioni. Un nuovo colpo di mercato che, se dovesse concretizzarsi, sarebbe un ulteriore indizio della volontà della dirigenza etnea di puntare da subito al tanto agognato ritorno in cadetteria.