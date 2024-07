Catania, ecco Luperini. Ma non finisce qui: il punto sul mercato

Il club rossazzurro sta chiudendo per l’arrivo dalla Ternana di Gregorio Luperini. E si lavora ad altri nomi

E con Gregorio Luperini sono nove. Le manovre del direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano hanno consegnato al tecnico Mimmo Toscano nove rinforzi. L’ultimo in ordine di tempo, in attesa di ufficialità, è quello dell’ex centrocampista di Perugia e Palermo Luperini: trovato l’accordo con la Ternana e con l’entourage del giocatore, già oggi potrebbero giungere novità concrete sul suo arrivo in rossazzurro. Ma il mercato del Catania è ancora tutto in divenire.

Luperini alla corte di Toscano

Trentasei presenze e quattro reti, tra campionato e playout, con la maglia dalla Ternana in Serie B, Luperini torna in Serie C dopo due stagioni trascorse in cadetteria (quella precedente sempre in Umbria, ma con il Perugia). Per il centrocampista toscano, è un ritorno anche in Sicilia. Luperini ha infatti vestito le maglie di Palermo (con playoff di C vinti nel 2021/22) e Trapani. Il suo innesto, certamente di spessore, significa che il Catania si muoverà in uscita nel reparto di centrocampo, complici gli arrivi di Di Tacchio, Verna e Carpani. In forse ci sono Diego Peralta e Roberto Zammarini, ma valutazioni in corso pure su Andres Tello e Stefano Sturaro. Nana Welbeck andrà via.

Obiettivo attaccanti

Preso Filippo D’Andrea, per il reparto offensivo ci sono almeno altri due obiettivi: una seconda punta/esterno d’attacco ed un centravanti. Nel radar di Faggiano c’è Davide Merola del Pescara, ma l’affare è difficile perché il ragazzo è seguito anche da squadre di Serie B. In salita anche il percorso per arrivare a Facundo Lescano, centravanti di proprietà della Triestina, che non è più sicura di mandarlo via dopo l’arrivo in panchina di Michele Santoni, estimatore del ragazzo. L’argentino viene impiegato nelle amichevoli precampionato degli alabardati, ma rimane il suo desiderio di vestire la maglia del Catania. Faggiano non abbandona le speranze, ma la trattativa è al momento in fase di stallo. Il Catania non potrà attendere in eterno: si guarderà nel caso ad altri nomi.

Questione uscite

Faggiano è stato chiaro: non tutti potranno fare parte del progetto tecnico della nuova stagione. Il ds rossazzurro ha parlato di tanti esuberi, ed in effetti Toscano al momento, nel ritiro di Assisi, è alle prese con una rosa extra-large. Non facile cedere alcune pedine in particolare, che hanno avuto l’anno passato un rendimento al di sotto delle attese e che hanno contratti lunghi e onerosi: situazione che è figlia degli errori strategici della stagione appena trascorsa. È la sfida più difficile del mercato del Catania, ma Faggiano lo sapeva. Intanto, domenica, la prima sgambata stagionale per i ragazzi di Toscano, impegnati in un allenamento congiunto con l’Assisi.