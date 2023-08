Il Messina debutta con l’Audace Cerignola, ecco il calendario dei siciliani in Serie C

Definito il calendario del Messina per il prossimo campionato di Serie C. Peloritani al debutto con l'Audace Cerignola in casa.

Sono stati stilati i calendari del prossimo campionato di Serie C 2023/2023. Saranno Catania e Messina a rappresentare la Sicilia nel Girone C appena nato.

Serie C, il calendario del Messina

I giallorossi di Modica debutteranno domenica 3 settembre in trasferta contro l’Audace Cerignola, poi sarà la volta del debutto tra le mura amiche contro la formazione che dovrà essere inserita nel Girone per completare gli organici.

Con molta probabilità sarà la Casertana che attende ufficialmente di essere ripescata nella terza serie professionistica. Poi sarà la volta della visita al Taranto in Puglia, dopodiché si tornerà in riva allo Stretto per affrontare la Turris.

Il Messina affronterà poi Virtus Francavilla, Avellino, Sorrento, Giugliano, Picerno, Brindisi, Crotone, Benevento, Latina, Foggia, Juve Stabia e Monterosi Tuscia prima di affrontare il Catania nell’atteso derby. Il calendario si concluderà con le sfide a Potenza e Monopoli.