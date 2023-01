Droga in casa, da marijuana a cocaina: arrestato 20enne, in casa anche minore con coltello

Un arresto e una denuncia di due giovani, uno di 20 anni e l'altro minorenne, accusati rispettivamente di spaccio di droga e porto di oggetti atti a offendere a Caltanissetta.

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato un ragazzo di 20 anni per droga durante una perquisizione domiciliare e posto sotto sequestro dei quantitativi di cocaina, hashish e marijuana.

Le sostanze stupefacenti sequestrate erano già state confezionate e pronte per lo spaccio.

Caltanissetta, la perquisizione e l’arresto per droga

I poliziotti della sezione Volanti hanno arrestato un ventenne per possesso di droga ai fini di spaccio. Lo scorso lunedì sera, un equipaggio della Polizia di Stato – nel corso dei servizi di controllo del territorio – ha eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, situata nel centro storico del capoluogo.

Una volta entrati in casa, gli agenti hanno subito avvertito un forte odore acre e in diversi punti dell’abitazione hanno trovato 35 involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due involucri contenenti rispettivamente cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento.

L’arrestato è stato condotto in Questura per le formalità di rito e, su disposizione del pubblico ministero della locale Procura della Repubblica, successivamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

All’interno dell’abitazione era presente anche un minorenne trovato in possesso di un coltello, denunciato alla Procura della Repubblica del locale Tribunale per i minorenni per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Immagine di repertorio