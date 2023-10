Caltanissetta, Festa dei morti: pronto il servizio navetta gratuito

Partiranno oggi fino al 2 novembre gli autobus urbani messi a disposizione dal Comune da e per il cimitero Angeli. L’intero percorso sarà coperto dalle 7,30 alle 17,30

CALTANISSETTA – Servizio bus navetta gratuito in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti. L’Amministrazione comunale ha istituito per oggi 31 ottobre, domani 1 novembre e giovedì 2 novembre, il servizio che effettuerà il seguente itinerario da e per il cimitero Angeli: capolinea area pedonale di Corso Umberto I nelle vicinanze dell’ex Banca D’Italia; corso Vittorio Emanuele; via Medaglie D’Oro; via Angeli; cimitero ingresso principale; cimitero ultimo cancello (via castello di Pietrarossa) e il percorso inverso.

La navetta sarà a disposizione dei cittadini che vorranno fare visita ai cari defunti dalle 7,30 alle 17,30 e, in ogni caso, fino a cessate esigenze. Il servizio ordinario di bus che effettua giovedì il percorso interno al cimitero, verrà anticipato ad oggi. Emanata anche un’ordinanza, la n.624, da parte della Polizia Municipale per regolamentare il traffico, al fine di evitare ingorghi e rendere sicura la circolazione veicolare e pedonale in queste tre giornate.

Fino al 2 novembre dalle 7 alle 18 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze, in ambo i lati: largo badia, via Paolo emiliani giudici fino a via Pugliese e Giannone, via P.m. Tumminelli, via Castello di Pietrarossa, via Medaglie D’oro, via Angeli, con esclusione delle autovetture al servizio delle persone invalide che potranno sostare esclusivamente negli stalli individuati da apposita segnaletica verticale mobile.

Prevista anche la sospensione della circolazione veicolare, a eccezione dei residenti muniti di apposito permesso, degli autobus urbani, dei taxi, dei veicoli al servizio di persone invalide muniti dell’apposito contrassegno, dei mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso, nella zona Angeli e più precisamente nelle seguenti vie: P. E. Giudici, presidente M. Tumminelli, Roma, Pietraperzia, Angeli, San Domenico, Vasellai, Medaglie D’Oro.

È stabilito anche il senso unico di marcia in viale Amedeo, da Via Roma a Viale Regina Margherita. Previsto l’obbligo per i veicoli provenienti da via Stazzone e da via Cinnirella di svoltare a sinistra per viale Amedeo direzione viale R. Margherita. Già sospesa, in base alle necessità, la circolazione veicolare, d esclusione delle autovetture al servizio delle persone invalide in via Angeli dal civico 83 al piazzale cimitero.

Al fine di consentire l’utilizzo del parcheggio di via Medaglie D’oro sarà consentita la circolazione veicolare nel tratto di Via Medaglie D’Oro compreso tra Corso V. Emanuele – Badia e l’entrata del parcheggio multipiano, nei due sensi di marcia, soltanto alle autovetture che sono dirette o escono dallo stesso, fino ad esaurimento posti. Le autovetture al servizio di persone invalide, munite di regolare contrassegno, potranno sostare esclusivamente nelle zone individuate e segnalate da apposita segnaletica verticale mobile.

Ai conducenti dei taxi è consentito circolare per raggiungere il cimitero seguendo il seguente tragitto: via P. E. Giudici, Via Roma, via Pietraperzia, via San Domenico, via Angeli.

Ai residenti nella zona Angeli è consentito circolare, con esclusione della sosta ove previsto il divieto, in deroga alle disposizioni dell’ordinanza, esclusivamente per raggiungere le proprie abitazioni purché muniti di apposito permesso rilasciato dal Comando della Polizia Municipale che dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile ed in originale per permettere il controllo agli operatori addetti alla vigilanza.

Gli agenti della Polizia municipale potranno anticipare o posticipare la chiusura e la riapertura della circolazione veicolare dei singoli tratti viari indicati nell’ordinanza e potranno assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per assicurare una regolare disciplina del traffico.

Per mantenere viva la tradizione della commemorazione dei defunti che prevede il dono ai più piccoli della frutta di martorana, dei dolci tradizionali e degli immancabili giocattoli, l’Amministrazione ha anche individuato i posteggi dedicati alle bancarelle in quattro zone della città: un posteggio in via Carnevale angolo piazza della Repubblica; il posteggio in viale Trieste, lato stadio Palmintelli; quattro posteggi in Piazza Tripisciano, e uno in via Rosso di San Secondo.