Caltanissetta, via alla prima fase del Bilancio partecipativo 2023

I cittadini avranno tempo fino alle ore 24 del 18 luglio per scegliere le aree tematiche per cui poi andranno proposti i progetti. Potranno esprimersi tutti i residenti con 16 anni già compiuti

CALTANISSETTA – Coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche locali e in particolare alla stesura del Bilancio preventivo dell’Ente, ovvero alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’Amministrazione. Con questo intento è stato pubblicato l’avviso pubblico, sul sito del Comune, per la votazione delle proposte a valere sul Bilancio partecipativo 2023.

La Regione Siciliana, come è noto, con la Legge numero 5 del 24 gennaio 2014 articolo 6 comma 1 impone ai Comuni l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite dalla stessa per spese correnti con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune. Trentamila euro è l’importo complessivo del Bilancio di previsione 2023 destinata dall’Amministrazione comunale nissena.

Con l’avviso, si invitano i cittadini a individuare le aree tematiche su cui poi proporre i progetti ovvero: cultura, integrazione e inclusione; ambiente e sostenibilità; cura e bellezza del centro storico; sport; sviluppo economico; turismo e tutela del benessere degli animali.

La selezione delle tre aree per questa sessione 2023 avverrà in base al maggior numero di preferenze espresse dai residenti attraverso il sito web che risponde all’indirizzo https://caltanissetta.comunelive.it. Possono votare, come stabilito dal regolamento comunale per la partecipazione civica, i cittadini residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni.

Le preferenze si possono esprimere attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), in seguito all’identificazione del richiedente oppure in presenza (solo per chi non possiede lo Spid) all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di corso Umberto I numero 132 dalle ore 9,30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16 alle 17 di giovedì. Si può esprimere una sola preferenza per area tematica.

I nisseni avranno tempo sino alle ore 24 di martedì 18 luglio per aderire all’iniziativa esercitando il loro diritto a partecipare al Bilancio partecipativo.