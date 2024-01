Caltanissetta, promuovere la cultura della donazione del sangue

Nei giorni scorsi un incontro tra Avis nissena e Questura ha aperto le porte a delle giornate di informazione su questa vitale tematica destinate al personale della Polizia di Stato

CALTANISSETTA – Nei giorni scorsi il presidente dell’Avis comunale, Gaetano Giammusso, ha fatto visita al questore Pinuccia Albertina Agnello per donare a tutto il personale impegnato per i numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, alcuni panettoni artigianali di una nota ditta siciliana.

Il presidente dell’Avis di Caltanissetta è stato accompagnato dal dirigente della Sezione Volanti di Caltanissetta, Marcantonio Di Dio, dal segretario provinciale generale dell’Fsp–Polizia di Stato Fabio Fazzi, nonché dal sostituto commissario Fedele Ricotta, insieme all’assistente Carabinieri Giuseppe Brunco, già soci e donatori della locale Avis.

Avis è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità.

L’associazione conduce la propria mission attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Come si legge sul sito ufficiale, essa “fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana”.

In estrema sintesi, come evidenziato dall’Avis, “promuovere la donazione di sangue significa farsi diretti portavoce di un messaggio di solidarietà, altruismo e generosità incondizionati. Significa anche avere a cuore la salute e il benessere psico-fisico, assumendo e promuovendo uno stile di vita sano basato su un’alimentazione corretta, su una costante attività fisica e sulla prevenzione di alcune patologie come quelle sessualmente trasmissibili”.

Nel breve incontro con i rappresentanti nisseni dell’associazione, il questore Agnello, da sempre sensibile alla materia riguardante il volontariato in genere, nonché all’importanza della donazione di sangue, ha dato la disponibilità a effettuare alcune giornate di informazione su questa vitale tematica per il personale della Polizia di Stato, che comunque annovera molti iscritti tra i donatori.