Sostenibilità ambientale, a Caltanissetta il primo premio del concorso Ecoattivi

Venerdì 5 aprile alle ore 10.30, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale che coinvolge anche Dusty e Achab Group

Venerdì 5 aprile a Piazza Garibaldi (Caltanissetta) la cerimonia di consegna dell’auto elettrica AMI di Citroën: un progetto di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente che vede impegnati Achab Group, Dusty e l’Amministrazione comunale nissena.

Sarà Piazza Garibaldi a Caltanissetta ad ospitare, venerdì 5 aprile alle ore 10.30, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Ecoattivi che vede Achab Group, Dusty e il Comune di Caltanissetta impegnati in un percorso virtuoso di sensibilizzazione ambientale e di miglioramento delle pratiche sostenibili.

Caltanissetta, alla cittadina Franca Grigoli la AMI di Citroen

Grazie ai comportamenti virtuosi di rispetto dell’ambiente, la cittadina nissena Franca Grigoli si è aggiudicata il primo premio nazionale, l’auto elettrica AMI di Citroën, messa in palio per tutti i Comuni italiani partecipanti al progetto.

Il successo dell’applicazione Ecoattivi

L’applicazione Ecoattivi ha avuto un grande successo, creando una community di cittadini impegnati nell’accrescere le proprie conoscenze ambientali, muoversi in modo sostenibile e ridurre l’impatto ambientale dei propri comportamenti quotidiani: il concorso ha visto infatti la partecipazione di oltre 1.756 cittadini i quali hanno accumulato più di 3 milioni di punti attraverso azioni sostenibili come la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e la riduzione dei rifiuti. Oltre a Franca, negli scorsi mesi sono stati premiati anche 50 cittadini vincitori del concorso locale, i quali hanno ricevuto 50 buoni del valore di 25 euro da spendere nei negozi locali aderenti all’iniziativa. Questo premio non solo riconosce gli sforzi individuali ma promuove anche l’economia locale, in linea con i valori di sostenibilità e responsabilità sociale che Achab Group, Dusty e l’Amministrazione comunale nissena hanno fatto propri. Per ulteriori informazioni e per scaricare l’app Ecoattivi, è possibile visitare il sito ufficiale www.ecoattivi.it.