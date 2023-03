Caltanissetta, tra edilizia scolastica e sicurezza degli alunni

Nei giorni scorsi una nuova riunione dell’apposita Conferenza provinciale permanente voluta dal prefetto Armenia. Appello ai Comuni per intercettare maggiori finanziamenti dedicati

CALTANISSETTA – È tornata a riunirsi nei giorni scorsi la Conferenza provinciale permanente insediatasi nell’ottobre dello scorso anno per affrontare il delicato tema dell’edilizia scolastica nel territorio provinciale. Obiettivo della più recente riunione è stato quello di fare il punto della situazione sugli interventi in atto negli edifici scolastici e di iniziare a programmare, in vista della chiusura dell’anno scolastico e nell’ambito di un confronto proattivo tra tutti i soggetti interessati, gli interventi che si rendano necessari in considerazione delle diverse criticità segnalate dall’Ufficio scolastico provinciale in diverse scuole del territorio.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Chiara Armenia, hanno preso parte, oltre ai sindaci dei Comuni interessati, anche il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, Filippo Ciancio e il dirigente dell’Ufficio tecnico del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, Mario Denaro.

Il referente del Libero Consorzio comunale ha illustrato gli interventi in atto e ha elencato ben nove progetti che sono stati presentati e approvati a livello regionale e che riguardano interventi di riqualificazione di alcuni Istituti scolastici della provincia. Inoltre, lo stesso ha riferito che sono stati finanziati taluni interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione architettonica degli spazi e di palestre di taluni istituti di Istruzione superiore di Gela che saranno finanziati con i fondi del Pnrr.

La programmazione ha incontrato il plauso del direttore dell’Ufficio scolastico provinciale, il quale ha ringraziato il prefetto per l’opportunità di confronto offerta dal tavolo al fine di favorire un rapido ed efficace canale di contatto con gli Enti amministrativi di riferimento per le segnalazioni delle principali problematiche che riguardano gli Istituti scolastici.

In chiusura, il prefetto Armenia ha espresso apprezzamento per l’attenzione mostrata sulla tematica e nel prendere atto dei numerosi lavori già in corso e dei progetti approvati e in programmazione, esortando i Comuni a prestare maggiore attenzione all’attività rivolta ad intercettare finanziamenti, indispensabili per poter realizzare lavori di miglioramento degli edifici scolastici dipendenti dalle Amministrazioni comunali.

In particolare, la rappresentante territoriale del Governo ha sottolineato come quello del miglioramento dell’edilizia scolastica, anche tramite interventi finalizzati a dotare le scuole di aree per lo sport all’aria aperta, soprattutto nelle zone maggiormente sensibili del territorio provinciale, sia un obiettivo condiviso da tutte le Istituzioni poiché la scuola riveste un ruolo centrale nella formazione dei ragazzi che hanno diritto a frequentare ambienti salubri e sicuri.