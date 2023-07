Cambiamento climatico, in Antartide si scioglie calotta: manca pezzo grande quanto Argentina

In Antartide adesso manca una quantità di ghiaccio marino delle dimensioni dell'Argentina: gli scienziati alla ricerca dei motivi

Se l’emisfero settentrionale è sempre più soffocato da un’ondata di caldo estivo da record, in Antartide è stato infranto un altro record climatico: il ghiaccio marino è sceso ai minimi storici per questo periodo dell’anno. In pratica, secondo gli scienziati, all’Antartide adesso manca una quantità di ghiaccio marino delle dimensioni dell’Argentina.

In Antartide il ghiaccio si scioglie e non si riforma

Il ghiaccio si scioglie e non si riforma. A dare la notizia è la Cnn, che precisa che gli scienziati stanno cercando di capire i motivi di questo fenomeno.

Ogni anno, il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, quando nel continente è estate. Il ghiaccio marino poi si riforma durante l’inverno.

Quest’anno, però, non è tornato ai livelli previsti. Infatti si trova ai livelli più bassi per questo periodo dell’anno da quando sono iniziate le registrazioni 45 anni fa.