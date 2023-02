Cambio in panchina per Ascoli e Benevento, esonerati Bucchi e Cannavaro

La squadra bianconera ha perso 3-0 in trasferta sul campo del Cittadella, ennesima sconfitta per i campani che cedono in casa al Venezia

Cambio tecnico per due squadre di serie B che hanno deciso di esonerare l’allenatore. L’Ascoli ha comunicato “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”, si legge in una nota. La squadra bianconera ha perso 3-0 in trasferta sul campo del Cittadella.

Cannavaro saluta il club campano

Il Benevento ha comunicato “di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister – si legge in un comunicato della società campana – , il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”. Le decisione è arrivata dopo l’ennesima sconfitta, subita oggi dal Benevento in casa contro il Venezia (1-2).