Campagna comunicazione anti-bulli con influencer in Sicilia, l’idea dell’assessore Turano

Una campagna di comunicazione anti-bulli affidata a influencer. E’ l’idea lanciata dall’assessore all’Istruzione della Regione siciliana, Mimmo Turano, durante la conferenza stampa, convocata dal governatore siciliano, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans per presentare il progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, finanziato con 1,8 milioni di euro dalla Regione.

“Bisogna isolare questi soggetti, togliere loro ogni capacità di attrazione – ha detto l’assessore Turano -, per questo ho discusso con il presidente Schifani di una fortissima campagna di comunicazione, magari potrebbe essere utile coinvolgere gli influencer che parlano lo stesso linguaggio dei ragazzi. Metteremo ulteriori risorse per questa campagna. Dal governatore Schifani abbiamo avuto un mandato chiaro: ‘Fare tutto ciò che serve per combattere questo fenomeno'”.