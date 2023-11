VIDEO | Urla “Heil Hitler” durante il Consiglio comunale, caos a Camporotondo Etneo

Immediata la richiesta di dimissioni da parte del sindaco nei confronti del consigliere: "Le scuse non bastano".

Momenti di trambusto quelli vissuti in occasione della seduta di martedì 31 ottobre del Consiglio comunale di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania.

La “protesta” del consigliere

Durante un’animata discussione scoppiata tra i banchi e la presidenza, il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Montesano di Liberi e Forti ha gridato “Heil Hitler” e ha mostrato il braccio teso in segno di protesta.

Una situazione che ha portato alla sospensione momentanea della seduta, con la presidenza del Consiglio comunale che ha richiesto addirittura l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi. L’episodio è stato trasmesso durante lo streaming video del Comune di Camporotondo Etneo.

“Dimissioni immediate del consigliere”

Il sindaco della località catanese, Filippo Rapisarda, ha commentato duramente l’accaduto chiedendo le dimissioni del consigliere.

“Io potrei dissociarmi, gridare vergogna sui social incitando all’odio ma l’unica cosa che posso auspicarmi per il paese del quale sono primo cittadino sono le dimissioni immediate del consigliere in questione. Le scuse non possono bastare quando il gesto è così grave e sarebbe stato opportuno che il capogruppo di opposizione si allontanasse moralmente da tale gesto insieme agli altri consiglieri di opposizione”, ha scritto Rapisarda su Facebook.

Fonte foto: Screenshot video Comune di Camporotondo Etneo