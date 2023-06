Canada, Meta verso lo stop alle notizie su Facebook e Instagram

Il Parlamento che richiede ai giganti di Internet di pagare gli editori di notizie

Meta prevede di porre fine all’accesso alle notizie su Facebook e Instagram per tutti gli utenti in Canada, una volta entrata in vigore la legislazione approvata dal Parlamento che richiede ai giganti di Internet di pagare gli editori di notizie.

La legislazione, nota come Online News Act, è stata approvata giovedì dalla Camera alta e diventerà legge dopo aver ricevuto il consenso reale dal governatore generale, una formalità. “Oggi confermiamo che la disponibilità delle notizie su Facebook e Instagram cesserà per tutti gli utenti in Canada prima che l’Online News Act entri in vigore”, ha dichiarato Meta in una nota.

La legge canadese delinea le regole per costringere piattaforme come Facebook e Google di Alphabet a negoziare accordi commerciali e pagare gli editori di notizie per i loro contenuti.