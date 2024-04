Cane abbandonato in strada: insegue la macchina del padrone

Una persona ha abbandonato il suo cane in strada che, disperato, insegue il suo padrone. Le immagini sono strazianti.

Alcune immagini strazianti stanno facendo il giro del web per la crudezza e la rabbia che generano. Una persona ha abbandonato il suo cane sulla strada che, disperato, insegue il suo padrone che vilmente lo ha scaricato come un sacco di spazzatura. La macchina senza targa che sfreccia incurante del povero animale è una grossa berlina nera. La agghiacciante scena è stata ripresa a Long Beach, in California.

Il dolore di un cane abbandonato

Il cagnolino, pare un Bull Terrier, rincorre l’auto del suo “umano” che guida velocemente fino a seminarlo. Sono stati lanciati diversi appelli sui social proprio per salvare l’animaletto indifeso dal traffico stradale. Il piccolo è stato trovato e affidato a un rifugio per animali. Il proprietario del cane non sarebbe ancora stato identificato. Sul web sono infiniti i messaggi non c’è traccia.

Ecco il video su X: https://twitter.com/bucksrevange/status/1783876222662934994?t=Hb-eaHxvY1lbA_j_y6Tx_w&s=19.