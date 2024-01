Orrore a Palermo, cane legato a un palo e bruciato vivo perché “aggressivo”: una denuncia

Un episodio che ha sconvolto Palermo e che non si è concluso in tragedia solo grazie all'intervento della polizia.

La Polizia di Stato di Palermo ha denunciato un uomo resosi responsabile di un grave episodio di maltrattamenti nei confronti di un cane e danneggiamento.

Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Cane vittima di maltrattamenti a Palermo, cosa è successo

La scorsa sera, durante il regolare servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza Libertà sono intervenuti in piazza Francesco Crispi, in quanto un utente ha riferito che un uomo era intento nel dare fuoco a un cane.

Gli agenti, giunti nell’immediato sul luogo segnalato e su indicazione di alcuni astanti, individuavano l’uomo, il quale alla vista degli operatori cercava di allontanarsi rapidamente per poi lasciar cadere dalle mani una bottiglietta parzialmente bruciata. Prontamente bloccato, ha ammesso le sue responsabilità e cioè di aver dato fuoco al cane di sua proprietà poiché aggressivo e non socievole. Terribile la scena presentatasi agli agenti: il cane, immobilizzato a un palo della segnaletica stradale, quasi totalmente ustionato e agonizzante.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La denuncia

L’immediato e tempestivo intervento degli agenti ha impedito che venisse portato a compimento un episodio di inusitata violenza e considerate le gravi condizioni del cane, immediatamente con l’ausilio di un altro equipaggio l’animale è stato trasportato in una clinica veterinaria per le cure del caso.

La violenta condotta dell’uomo inoltre sarebbe poi proseguita anche negli uffici di Polizia, dove – in escandescenza – avrebbe inveito contro gli operatori, danneggiando con ripetuti calci l’auto di servizio. Alla luce dei fatti emersi l’uomo ha ottenuto una denuncia per maltrattamento di animali e danneggiamento.

Immagine di repertorio