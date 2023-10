VIDEO | Canguro tenta di affogare cane, il padrone si tuffa per salvarlo: le immagini del “duello”

Nelle immagini si vede un uomo che entra nelle acque di un fiume per salvare il suo cane tenuto con la testa sott'acqua

Spettacolare video diventato subito virale sui social in arrivo dall’Australia. Nelle immagini si vede un uomo che entra tempestivamente nelle acque di un fiume per salvare il suo cane tenuto con la testa sott’acqua per annegarlo da un canguro di oltre due metri.

Il “duello”

Nel video il canguro tiene a galla con aria minacciosa il cane e l’uomo lo affronta: “Ti spacco la testa, lascia andare il mio cane”, dice l’uomo. Dopo qualche attimo si vede il cane sano e salvo a riva e il canguro in piedi ad osservare.