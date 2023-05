Canicattì: in fiamme casa occupata da un 45enne abusivo

Non è ancora chiaro cosa possa avere innescato la scintilla iniziale.

Sabato notte fin troppo “caldo” presso un’abitazione di Canicattì, occupata abusivamente da un 55enne originario del posto. L‘episodio in via Carabiniere Antonio Di Gioia. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero dubbi sul fatto che il rogo sia di matrice dolosa, con chi lo ha appiccato attento ad approfittare dell’assenza dell’uomo.

Si indaga per fare chiarezza

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento, ma anche i poliziotti della sezione Volanti del commissariato di Canicattì. La posizione dell’occupante abusivo, ieri, risultava essere ancora al vaglio di investigatori e inquirenti. Non è ancora chiaro cosa possa avere innescato la scintilla iniziale.