Cantieri a Marsala per il restyling di strade e litorali

Quasi 12 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Destinati alla progettazione 700 mila euro, su cui l’Amministrazione ha chiesto un contributo al ministero dell’Interno

MARSALA – Quasi 12 milioni di euro per diversi cantieri su tutto il territorio marsalese: interventi di protezione del litorale sud, dall’area di colmata a torre Sibiliana; manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto stradale del Lungomare Boeo; messa in sicurezza della via Vecchia Mazara.

Sono questi gli investimenti per i quali l’amministrazione comunale di Marsala ha richiesto un contributo al ministero dell’Interno, a copertura delle spese di progettazione, che ammontano a quasi 700 mila euro. È stato il settore Lavori pubblici, su direttiva del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore Giacomo Tumbarello, ad avviare insieme all’Ufficio speciale per l’attuazione del Pnrr la procedura di richiesta telematica del contributo.

I progetti, in particolare, riguardano le “indagini batimetriche e correntometriche, realizzazioni interventi di protezione e ripascimenti del litorale dall’area di colmata a torre Sibiliana” per una spesa di 8 milioni e 100 mila euro; quindi, la “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di un tratto stradale del Lungomare Boeo” per un costo di 3 milioni di euro, e infine la “messa in sicurezza via Vecchia Mazara attraverso lavori di spurgo fognatura ed intercettazione degli svasamenti delle acque bianche a monte della predetta condotta”, che costeranno 500 mila euro.

Una volta avviata la progettazione, i progetti potranno attingere, per i finanziamenti, sia dal Pr Fesr 2021-2027 che sulla programmazione Fua, l’ex Agenda urbana. Una programmazione ambiziosa, che porterebbe a numerosi benefici all’intera comunità, se i progetti andassero in porto, andando ad arricchire le infrastrutture del Comune e riparando ciò che necessita di interventi importanti per mantenerne la sicurezza. Nel frattempo, hanno preso il via i lavori per la sistemazione della strada provinciale 84 nei pressi della zona antistante l’ex Fortino.

“L’azione sinergica degli Enti Locali interessati – precisa il sindaco Massimo Grillo – unitamente al finanziamento del governo Schifani per interessamento dell’onorevole Stefano Pellegrino e dell’onorevole Nicola Catania, che presentarono un emendamento congiunto, sono alla base di questo intervento che consentirà di ripristinare la piena viabilità sulla strada litoranea che da Marsala porta a Petrosino costeggiando tutti i lidi della zona sud”.

Proprio in questi giorni sono state avviate le opere di ripristino della strada, coordinati dal Libero consorzio dei Comuni grazie anche al finanziamento di 180 mila euro stanziati dalla Regione. Sulla strada, purtroppo, nella prima decade di novembre, si era aperta, a causa dell’erosione del mare, una voragine che successivamente si è andata progressivamente ampliando, impendendo un sicuro traffico veicolare. In quell’occasione il sindaco Massimo Grillo effettuò un primo sopralluogo assieme a tecnici e al comando della Polizia municipale e la strada fu messa in sicurezza in attesa degli opportuni lavori di riparazione definitiva. La situazione era stata da tempo segnalata anche al Libero consorzio dei Comuni, competente in quanto si tratta di una strada provinciale.

Il problema si ripete in quanto le mareggiate si abbattono direttamente sulla costa e danneggiano il manto stradale, messo a dura prova anche dalla posa, poco tempo fa, della nuova rete fognaria. I lavori, infatti, come verificato a seguito del sopralluogo dei tecnici comunali e del Consorzio, non sarebbero stati eseguiti ad opera d’arte.