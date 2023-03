Caos pronto soccorso siciliani, istituita sottocommissione ad hoc all’Ars

Presidenza affidata al capogruppo M5S Antonio De Luca: "Situazione gravissima: serve intervenire subito"

Regna il caos nei pronto soccorso di tutta la Sicilia.

La situazione è gravissima, ai limiti del drammatico, tra carenze di personale, lunghissimi tempi di attesa per esami di vitale importanza o anche aggressioni sempre più frequenti nei confronti di medici e infermieri.

Per tale ragione è stata oggi istituita all’Ars la sottocommissione ad hoc sui pronto soccorso siciliani. A lanciare la proposta già diversi giorni addietro era stato il Movimento 5 Stelle: in giornata è arrivato l’accoglimento da parte della commissione Salute di Palazzo dei Normanni.

Via libera, così, al nuovo organismo parlamentare, il quale sarà guidato dal capogruppo pentastellato Antonio De Luca, a cui è stata affidata all’unanimità la presidenza.

“PS al collasso: occorre intervenire con tempestività”



“La situazione nelle aree di emergenza – dicono il presidente della commissione salute Giuseppe Laccoto e lo stesso Antonio De Luca – è al collasso: carenza di personale, attese lunghissime, accessi impropri e aggressioni a medici e infermieri stanno facendo dei pronto soccorso delle polveriere. Se non si interviene al più presto con soluzioni strutturali e non con i soliti pannicelli caldi che servono poco e nulla sarà il caos. La nostra azione mira a studiare possibili soluzioni e per questo è fondamentale l’apporto di tutti gli operatori del settore e delle sigle sindacali per cercare stilare assieme una road map degli interventi urgenti da suggerire al governo”.

Ecco chi farà parte della sottocommissione

Detto del presidente Antonio De Luca, della sottocommissione ad hoc per i pronto soccorso faranno parte Giuseppe Zitelli (FdI), Carmelo Pace (Dc), Giovanni Burtone (Pd), Margherita La Rocca Ruvolo (FI), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord) e Giuseppe Geremia Lombardo(Mpa).