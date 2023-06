La proposta di Capello: “Berlusconi più grande di Bernabeu, intitoliamogli lo stadio”

"Vediamo che ne penseranno i nuovi proprietari"

Fabio Capello, ex tecnico del Milan di Silvio Berlusconi, tramite la Gazzetta dello Sport lancia una proposta. Nel corso di un’intervista in cui ricorda l’ex presidente dei rossoneri risponde prima alla domanda “Può essere definito il più grande presidente della storia del calcio insieme a Santiago Bernabeu?”: “Per me anche di più, perché nel calcio di Bernabeu, in quegli anni, per il Real era più facile emergere. E poi Berlusconi non usava il denaro dei soci, ma il suo”.

Tifosi d’accordo

Capello poi risponde alla domanda se sarebbe giusto intitolare uno stadio a Berlusconi, ecco le parole dell’ex allenatore del Milan: ”Sarebbe un’ottima idea. Vediamo che ne penseranno i nuovi proprietari. Non credo che i tifosi si opporrebbero”.