Cultura: un Protocollo per “Conoscere Agrigento”

L’Intesa con l’associazione culturale guidata da Gabriella Costantino, è stata siglata dal sindaco Franco Miccichè. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nella valorizzazione del patrimonio locale

AGRIGENTO – Continuano i preparativi per la Capitale della cultura 2025. Dopo la nascita della Fondazione – guidata dal docente dell’UniPa Giacomo Minio – che si occuperà di organizzare l’appuntamento, negli scorsi giorni è stato siglato un protocollo d’intesa con l’associazione “Conoscere Agrigento” per valorizzare e far conoscere al territorio il patrimonio culturale del luogo.

È stato il sindaco della Città dei Templi, Franco Miccichè, a firmare il protocollo d’intesa con l’associazione culturale, presieduta dalla dottoressa Gabriella Costantino, già Soprintendente ai Beni culturali e paesaggistici di Agrigento.

Obiettivo coinvolgere l’intera cittadinanza

L’iniziativa mira a coinvolgere l’intera cittadinanza nell’approfondire e valorizzare la conoscenza del territorio in ambito culturale, tramite l’organizzazione di eventi, mostre, seminari, convegni e altre attività collaterali.

Il sindaco Miccichè ha espresso gratitudine alle dottoresse Costantino, Musca e alle altre associate che stanno lavorando a questo progetto, definendole “personalità di spessore nel settore della cultura”.

Ad Agrigento arriveranno moltissimi turisti

Miccichè ha poi parlato dell’importanza per il territorio dei futuri eventi: “Agrigento si prepara ad accogliere una grande quantità di turisti in quanto ‘Capitale Italiana della Cultura 2025’. Costruire qualcosa di duraturo ed eterno per la nostra città è quello su cui si sta lavorando. L’associazione ‘Conoscere Agrigento’ ha piena consapevolezza delle potenzialità della città e del suo patrimonio storico, e sarà sicuramente in grado di darci dei preziosi suggerimenti per importanti percorsi culturali e non solo.”

La presidente dell’associazione “Conoscere Agrigento”, Gabriella Costantino, ha rivolto i suoi ringraziamenti per la sigla del protocollo: “A nome di tutta l’associazione, formata da validissimi componenti, non possiamo che ringraziare il sindaco per l’attenzione mostrata e per questo inizio di collaborazione che si suggella oggi col protocollo d’intesa, che ci consente di dare un contributo nell’ambito della conoscenza e della riscoperta dei beni culturali del nostro territorio”.