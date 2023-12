Carburanti, lieve salita prezzi: ecco le medie di benzina e gasolio

Salgono lievemente le medie nazionali. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si registrianomovimenti contrastanti

Con le quotazioni dei prodotti raffinati ancora in lieve aumento, salgono lievemente, per la prima volta dal 19 settembre, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi registriamo movimenti contrastanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo invece un ribasso di un centesimo al litro.

Le medie dei prezzi

In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service sale a 1,768 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,769, pompe bianche 1,764), diesel self service a 1,731 euro/litro (invariato, compagnie 1,732, pompe bianche 1,727). Benzina servito a 1,910 euro/litro (+1, compagnie 1,949, pompe bianche 1,831), diesel servito a 1,872 euro/litro (invariato, compagnie 1,912, pompe bianche 1,792). Gpl servito a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,707), metano servito a 1,448 euro/kg (-1, compagnie 1,455, pompe bianche 1,443), Gnl 1,415 euro/kg (-2, compagnie 1,418 euro/kg, pompe bianche 1,413 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service segna 1,855 euro/litro (servito 2,126), gasolio self service 1,826 euro/litro (servito 2,099), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,537 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.