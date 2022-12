Caritas Catania ed emergenza freddo: nasce Spazio Erwin, in memoria del clochard morto

Il dormitorio è stato attivato il 12 dicembre dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, in collaborazione con la Caritas Diocesana.

Numerosi i servizi predisposti dalla Caritas etnea per sostenere i senza fissa dimora e gli indigenti. Servizi potenziati nel corso del periodo della cosiddetta emergenza freddo, ma che di fatto si attivano tutte le volte che se ne manifesta l’esigenza.

La mensa e i dormitori

Restano sempre a disposizione e operativi per tutto l’anno, feste incluse, i “tradizionali” servizi Caritas di mensa, centro di ascolto, igiene e cura alla persona, pagamento utenze, consulenza psicologica, consulenza legale, microcredito, distribuzione vestiario, orientamento ecc.

I servizi della Caritas

Distribuzione sacchi a pelo e coperte in struttura

Dal lunedì al venerdì (dalle 8,30 alle 11,30) presso la struttura “bagni e docce” in piazza Papa Giovanni XXIII.

Distribuzione sacchi a pelo e coperte tramite unità di strada

Tutti i giorni tramite l’unità di strada che è un servizio di ronda serale svolto da volontari che “incontrano e ascoltano” le persone senza dimora della città, portando cibo, vestiti e beni di prima necessità. Considerando anche l’esposizione alle intemperie atmosferiche, l’unità di strada opera col supporto del “Medico di strada Caritas”, un servizio composto da medici volontari che dispensano farmaci da banco per malesseri influenzali o di stagione o che, in caso di necessità o di situazioni complesse, indirizzano presso strutture del servizio sanitario pubblico, o private convenzionate con la Caritas, i senza dimora incontrati nel corso del servizio serale.

Spazio Erwin

Dormitorio attivato, a partire dal 12 dicembre, dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, in collaborazione con la Caritas Diocesana, che gestisce 12 posti letto per uomini italiani e stranieri senza dimora. Il centro è dedicato alla memoria di Erwin, un 40enne austriaco morto nell’indifferenza collettiva, sotto i portici di Corso Sicilia a Natale del 2013. La struttura è gestita autonomamente dai parrocchiani insieme agli studenti volontari che frequentano le aule studio della parrocchia e in collaborazione con l’Help Center della Caritas Diocesana che si occuperà degli ingressi degli ospiti. Il dormitorio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 07:30.

I numeri dell’emergenza freddo (2021)

Considerando la variabilità dei senza dimora supportati dai volontari Caritas, è possibile attestare una presenza media di circa 75/80 persone. Lo scorso anno – oltre alla consegna di circa 30mila pasti – la distribuzione di materiale necessario a resistere all’emergenza freddo è stata stimata in oltre un migliaio di beni tra più di 400 giubbotti, circa 700 coperte, e 250 tra cappelli di lana e sacchi a pelo. Per il 2022 non ci sono ancora dati consolidati della distribuzione, ma si stima una distribuzione almeno pari o superiore a quella registrata nel corso del 2021.