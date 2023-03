La marijuana “stesa” al posto dei vestiti e il furto d’energia: scatta l’arresto

Posti sotto sequestro 3 chili di droga e ben mille euro: il video della perquisizione in una villetta di Carlentini.

I carabinieri della stazione di Carlentini, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un pregiudicato 35enne del luogo per coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio e furto aggravato di energia elettrica: aveva una “serra” per produrre marijuana.

Ecco cosa hanno scoperto i militari.

Carlentini, serra di marijuana in casa e non solo

L’uomo aveva realizzato in alcune stanze della villetta di contrada Guastella, dove viveva da solo, un sistema di illuminazione, irrigazione e umidificazione per produrre marijuana.

I militari di Carlentini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sigonella, nel corso della perquisizione, hanno accertato che l’impianto era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, per un danno stimato di circa 15.000 euro.

Lo stupefacente (trovato perfino su uno stendibiancheria), del peso di circa 3 chilogrammi, è stato sequestrato e sarà sottoposto agli esami di laboratorio per stabilirne la tossicità. L’arrestato, al quale sono stati anche sequestrati 1000 euro provento dello spaccio, è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.