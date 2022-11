Caro energia, Kate Winslet paga bolletta da 20mila euro a madre in difficoltà

L'attrice statunitense, famosa per il film "Titanic" è corsa in aiuto di una madre scozzese con difficoltà economiche

Bel gesto di generosità da parte di Kate Winslet. L’attrice statunitense, famosa in tutto il mondo anche per la sua interpretazione nel kolossal pluripremiato “Titanic” al fianco di Leonardo Di Caprio è corsa in aiuto di una madre scozzese con difficoltà economiche.

Carolynne Hunter, madre di quattro figli, la più piccola con gravi disabilità e problemi di salute non è riuscita a far fronte alle spese energetiche. La Winset che ha deciso di aiutare la donna pagando una bolletta da 17mila sterline (circa 19.400 euro).

Pochi giorni fa la 49enne ha lanciato una raccolta fondi su “GoFundMe” per cercare di far fronte alle spese di gestione dell’attrezzatura che tiene in vita la figlia malata. La Hunter ha notato con stupore l’arrivo di una donazione di 17mila sterline da parte di “Kate Winslet e famiglia”. Successivamente l’attrice ha confermato che è stata lei a inviare la donazione.