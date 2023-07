Caro voli, Schifani: “Paese sotto ricatto lobby, tariffe salite del 50%”

"Talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelli dei voli di linea", denuncia il governatore

Prosegue il dibatitto contro il caro voli che investe la Sicilia. Il balzo in avanti dei prezzi che le principali compagnie aeree adottano per i voli da e per l’Isola continua a creare disagi. E’ sempre più accesa la polemica portata avanti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nell’ennesimo commento di protesta contro la situazione che si è creata con il “caro voli”, scrive un commento sulla sua pagina Facebook.

Il governatore: “Tariffe voli in Italia sono salite del 50%”

“Nei primi sei mesi del 2023 – scrive il governatore sul profilo social – le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50%. Talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelli dei voli di linea. Da un’indagine di Altroconsumo – sottolinea Schifani nel posto nel quale pubblica alcune tariffe – risulta che i costi accessori possono far aumentare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%”.

Schifani: “‘Lobby dei voli’ specula sulla pelle degli italiani”

“Ormai non è più solo un problema per le rotte da e per la Sicilia, ma è l’intero sistema Paese ad essere sotto il ricatto di una vera e propria “lobby dei voli”, che specula sulla pelle degli italiani. La nostra battaglia continua senza se e senza ma. I cittadini prima di tutto!!”.